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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

- Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

Genel 11.10.2019, 21:29
Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaparak halkı kin ve nefrete tahrik ettikleri iddiasıyla İ.H.A. (25) ile M.D. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Darıca ve Gebze ilçelerinde gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



#sosyal medya #propaganda #terör örgütü
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