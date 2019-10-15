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Sosyal medyadan terör propagandasına yakalama kararı

Ordu'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Genel 14.10.2019, 17:17 14.10.2019, 17:29
Sosyal medyadan terör propagandasına yakalama kararı

ORDU (AA) - Ordu'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik eden ve terör örgütü propagandası yapılan paylaşımlara yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda Altınordu ilçesinde ikamet eden yabancı uyruklu B.A ile . hakkında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama iddiasıyla adli işlem başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda adreslerinde bulunamayan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ordu #Barış Pınarı Harekatı #sosyal medya
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