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Soylu'dan şehit Kansuva için taziye mesajı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bugün şehadete erişen Mardin Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun"

Genel 07.09.2019, 20:55
Soylu'dan şehit Kansuva için taziye mesajı
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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya rahmet diledi.

Soylu, şehit Kansuva için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Ölümün en kutsalını seçmişti, En kutsalını sevdanın. En güzeli için dövüşmüştü bayrağın, En şereflisi için davanın... Bugün şehadete erişen Mardin Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Soylu'dan şehit Kansuva için taziye mesajı
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