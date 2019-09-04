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Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki dava

- Mahkeme heyetindeki iki üye hakimin izinli olması gerekçesiyle kararın açıklanmadığı duruşma, 28 Ekim'e ertelendi

Genel 04.09.2019, 16:48 04.09.2019, 17:16
Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki dava
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İSTANBUL (AA) - Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılamasını yürüten mahkeme heyetindeki iki üye hakimin izinli olması nedeniyle, davada karar açıklanmadı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıkların avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaparak, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Savunmaların tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, heyetinde bulunan üye hakimlerden birinin babalık izninde olduğunu, diğerinin ise yıllık izinde olduğunu kaydetti.

Duruşmada geçici görevlendirmeyle kendilerini üye hakimin eşlik ettiğini söyleyen Gürlek, dosyanın kapsamlı olması, savunmaların uzun olması, bu nedenle de dosya hakkında bilgi sahibi olan hakimlerle karar vermenin daha uygun olacağı gerekçesiyle bugün nihai kararı vermeyeceklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Gökmen Ulu ve Mediha Olgun hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 28 Ekim'e erteledi.

Başkan Gürlek, savunma yapmayan bir avukatın ve sanıkların son sözlerinin de 28 Ekim'deki duruşmada alınacağını belirtti.

#dava #karar #Sözcü Gazetesi
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