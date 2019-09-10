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Sözde ilçe sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi
- İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin'de öldürülen teröristin, örgütün sözde Mardin Savur sorumlusu olduğu bildirildi
Genel 10.09.2019, 08:49 10.09.2019, 08:56
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, sözde Mardin Savur sorumlusu "Azad" kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin ise "sözde Mardin Eyaleti" içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, Savur sorumlusu "Azad" kod adlı terörist olduğu belirlendi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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