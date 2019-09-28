Sporcu sayısında satranç ve tekvando zirvede

TBMM (AA) - SEVAL OCAK ADIYAMAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye'de toplam 9 milyon 281 bin 519 lisanslı sporcu bulunduğunu, en çok sporcusu olan ilk üç branşın ise 868 bin 4 sporcuyla satranç, 487 bin 152 sporcuyla tekvando ve 316 bin 224 lisanslı sporcuyla futbol olduğunu bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in lisanslı sporcu sayıları ve branşlara göre dağılımlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türkiye'de bu yılın Haziran ayı itibarıyla 3 milyon 341 bin 458 kadın, 5 milyon 940 bin 61 erkek olmak üzere toplam 9 milyon 281 bin 519 lisanslı sporcu bulunduğunu kaydeden Kasapoğlu, Üniversite Sporları Federasyonunda ise 24 bin 271 sporcu bulunduğunu anlattı.

Mehmet Kasapoğlu, futbol kategorisinde faaliyet gösteren sporcuların 5 bin 965'inin kadın, 310 bin 259'unun erkek olduğunu da belirtti.

En çok sporcusu olan ilk üç branşın 868 bin 4 sporcuyla satranç, 487 bin 152 sporcu ile tekvando ve 316 bin 224 sporcuyla futbol olduğunu açıklayan Kasapoğlu, bu branşları 307 bin 188 sporcuyla voleybol, 286 bin 187 sporcu ile basketbol ve 247 bin 521 sporcuyla kick boks'un izlediğini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımız tarafından 2018 mali yılı bütçesinden 4 bin 599 spor kulübüne 29 milyon 878 bin 500 lira nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliği kapsamında da spor kulüplerine mali katkıda bulunulmaktadır." ifadelerini kullandı.