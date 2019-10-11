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Srebrenitsa annelerinden "Nobel" tepkisi

- Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Avusturyalı yazar Peter Handke'den "Srebrenitsa'daki soykırımı inkar ettiği" ve "savaş suçlularını desteklediği" gerekçesiyle ödülün geri alınmasını istedi

Genel 11.10.2019, 11:10
Srebrenitsa annelerinden

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Avusturyalı yazar Peter Handke'den ödülün geri alınması için çağrıda bulundu.

Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden ve Sırp savaş suçlularının haklarını koruyan Avusturyalı yazara Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, Bosna Hersek'te büyük tepki çekti.

Srebrenitsalı anneler de Handke'nin bu ödülü hak etmediğini ifade ederek, ödülün kendisinden geri alınmasını istedi.

Soykırımda eşlerini ve çocuklarını kaybeden anneler, Srebrenitsa'da yaşananların herkes tarafından bilindiğini ve suçluların uluslararası mahkemelerce cezalandırdığını anımsatarak, soykırımı inkar eden birine böylesine önemli bir ödül verilmesinin utanç verici olduğunu belirtti.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesi, sosyal medyada da her kesimden Bosnalıların büyük tepkisini çekti.

- Handke'nin Milosevic hayranlığı

Uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'da savaş devam ederken yayınladığı bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını ifade etmişti.

Handke, eski Sırp lider Milosevic'e de cezaevinde ziyarette bulunmuş, lehine tanıklık etmek için girişimler yapmıştı.

Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.




#Srebrenitsa Anneleri #Bosna Hersek #tepki #​Nobel Barış Ödülü
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