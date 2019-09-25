Sri Lanka'da 70 yaşındaki emektar fil "Tikiri" öldü
ANKARA (AA) - Sri Lanka’da geçit törenlerinde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki "Tikiri" adındaki fil hayata gözlerini yumdu.BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Filleri Kurtarma Vakfı (SEF), her yıl Kandy şehrinde düzenlenen Perahera...
ANKARA (AA) - Sri Lanka’da geçit törenlerinde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki "Tikiri" adındaki fil hayata gözlerini yumdu.
BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Filleri Kurtarma Vakfı (SEF), her yıl Kandy şehrinde düzenlenen Perahera festivalindeki geçit törenlerinde çalıştırılan 60 filden biri olan 70 yaşındaki Tikiri'nin öldüğünü duyurdu.
SEF'nin, ağustosta, aşırı zayıf ve bakımsız görüntüsüyle filin, sağlık durumu bozuk olmasına ve ilerleyen yaşına rağmen çelimsiz vücuduna geçirilen ışıltılı kostümle geçit töreninde çalışmaya zorlandığına ilişkin paylaştığı fotoğraflar büyük tepkilere neden olmuştu.
Sri Lanka Turizm Bakanlığı, Tikiri'nin gösteriden çekileceğini açıklamış ve yerel basın, daha sonra filin sahibine iade edildiğini duyurmuştu.
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