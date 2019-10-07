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Sri Lanka'da devlet başkanı seçimi için 35 aday yarışacak

ANKARA (AA) - Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka'da kasımda yapılacak devlet başkanı seçimi için 35 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.Seçim Komisyonu Başkanı Mahinda Deshapriya, komisyona 35 başvurunun yapıldığını ifade ederek başvuruların...

Genel 07.10.2019, 16:19
Sri Lanka'da devlet başkanı seçimi için 35 aday yarışacak
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ANKARA (AA) - Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka'da kasımda yapılacak devlet başkanı seçimi için 35 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

Seçim Komisyonu Başkanı Mahinda Deshapriya, komisyona 35 başvurunun yapıldığını ifade ederek başvuruların hepsinin kabul edildiğini söyledi.

Deshapriya, 35 adayın destekçilerinin seçim sürecinde seçim yasasına göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Sri Lanka'da devlet başkanı seçimi 16 Kasım'da yapılacak.

Yaklaşık 21 milyon nüfuslu ülkede 15,9 milyon seçmen bulunuyor.

- Siyasi kriz

Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın, atanmasına ilişkin siyasi krize son vermek amacıyla 15 Aralık 2018'de istifa ettiğini açıklamasının ardından Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, görevden aldığı Ranil Wickremesinghe'yi 16 Aralık'ta başbakanlık görevine yeniden atamıştı.

Parlamentoda Sirisena'nın ekimde görevden aldığı eski Başbakan Wickremesinghe'nin yeniden başbakan olması için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmişti.

Mahinda Rajapaksa liderliğindeki hükümet, Ekim 2018'de parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

Parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip Wickremesinghe, başbakanlık görevinden alınmasının hükümsüz olduğunu savunuyordu.

#devlet başkanı seçimi #Sri Lanka
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