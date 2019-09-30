Sri Lanka'da ölü bulunan 7 filin köylülerce zehirlendiği şüphesi
ANKARA (AA) - Sri Lanka'da cuma ve cumartesi günü ölü bulunan 7 filin köylülerce zehirlendiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.BBC'nin haberine göre, Habarana Orman Koruma Alanı'nda cuma günü 4, cumartesi günü ise 3 filin cesedi...
ANKARA (AA) - Sri Lanka'da cuma ve cumartesi günü ölü bulunan 7 filin köylülerce zehirlendiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
BBC'nin haberine göre, Habarana Orman Koruma Alanı'nda cuma günü 4, cumartesi günü ise 3 filin cesedi bulundu.
Yetkililer, cesetlerin, biri gebe olmak üzere aynı sürüden dişi fillere ait olduğunu açıkladı.
Doğal yaşamı koruma kurumu ve güvenlik güçleri, bölgede başka ölü fil bulunup bulunmadığını araştırıyor.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bir fil vurularak öldürüldü
Diğer yandan ülkenin merkezindeki Udawattakele Orman Koruma Alanı'nda da vurularak öldürülmüş bir fil bulundu.
Yaklaşık 6 bin file ev sahipliği yapan ülkede her yıl 200'e yakın fil öldürülüyor.
Sri Lanka'da 19'uncu yüzyılda 14 bin civarında fil bulunduğu tahmin ediliyor.
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