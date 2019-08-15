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Stajyer mühendislerin İHA’sı tam not aldı

TUSAŞ Stajyer Mühendis Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan mühendis adayları, aylardır üzerinde çalıştıkları İnsansız Hava Aracını (İHA) bitirdi. Öğrencilerin hazırladığı İHA ilk uçuşunu Bursa Yunuseli Havalimanı’nda başarı ile tamamladı.

Genel 15.08.2019, 14:12 15.08.2019, 14:23
Stajyer mühendislerin İHA’sı tam not aldı

TUSAŞ Stajyer Mühendis Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan mühendis adayları, aylardır üzerinde çalıştıkları İnsansız Hava Aracını (İHA) bitirdi. Öğrencilerin hazırladığı İHA ilk uçuşunu Bursa Yunuseli Havalimanı’nda başarı ile tamamladı.

BUÜ TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’nde bir süredir staj görevini yürüten 23 mühendislik fakültesi öğrencisi, ‘Cevheri’adını verdikleri İHA’da sona geldi. Ocak ayında kurulan BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde eğitim gören 23 öğrenci ile kurulan stajyer ekip, yaptıkları İHA’yıYusuneli Havalimanı’nda test etti. Öğrenciler, bütün testlerden olumlu not alan ‘Cevheri’ ile yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalara katılarak Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor.

Ocak ayından itibaren aldıkları eğitimler ve akademisyenlerin desteği ile kendi İHA’larını üreten öğrenciler, ilk etapta ‘Cevheri’nin yer testleri ve taksi testlerini tamamladı. Aşamaları eksiksiz geçen İHA, 6 Ağustos tarihinde Bursa Yunuseli Havalimanında uçuş testine tabi tutuldu. Bu testten de başarı ile geçen ‘Cevheri’, yerli ve yabancı yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek.

Öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi veren BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Akın Burak Etemoğlu,Stajyer Mühendis Programı’nın başarısına işaret etti. Türkiye’nin öncelikleri çerçevesinde çalışmalar yürüten mühendis adaylarının başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dekan Etemoğlu, “Öncelikle yoğun emek vererek çalışmaları yönlendiren mentör ve danışman hocalarımızı tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi de yılmadan ve azimle bu projeyi başarıya ulaştırdıkları için kutluyoruz. Kritik öneme sahip çalışmalar için hazırlanmak üzere bütün mühendis adayı öğrencilerimizi de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı içinde sürecek olan Stajyer Mühendis Programına katılmaya davet ediyorum” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Stajyer #TUSAŞ Stajyer Mühendis Programı #iha #Stajyer mühendisler
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