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Su alan fiber teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı

- Bodrum'da su almaya başlayan fiber teknedeki 3 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

Genel 06.09.2019, 13:46
Su alan fiber teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan fiber teknedeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu tekneden yardım çağrısı yapılması üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, su almaya başlayan fiber teknedeki Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmeni kurtardı. Bota alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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