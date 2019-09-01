Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İşini dürüst yapan balıkçılarımızın hakkını korumak için yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla deniz ve iç sulardaki av sahanlığında, işleme tesislerinde, toptan ve perakende satış yerlerinde, soğuk hava depolarında denetim ve kontrolleri yapmaktayız"
İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İşini dürüst yapan balıkçılarımızın hakkını korumak için yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla deniz ve iç sulardaki av sahanlığında, işleme tesislerinde, toptan ve perakende satış yerlerinde, soğuk hava depolarında denetim ve kontrolleri yapmaktayız." dedi.
Pakdemirli, Poyrazköy'de düzenlenen Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde, geçen yıl balıkçılık sezonunun özellikle palamut, lüfer ve istavrit bakımından bereketli geçtiğini vurgulayarak, bu avcılık sezonunun da bereketli geçmesini diledi.
Balıkçıların sorunlarını kendilerine görev bildiklerini dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Dertleri ve sorunları birebir, yüz yüze görüşerek çözme gayreti içinde olduk. Son birkaç yıl içinde İstanbul'daki balıkçılığımızın yoğun olarak bulunduğu balıkçı barınağını ziyaret ederek, balıkçılarımızla hasbıhal ettik, dertlerine çözüm aradık. Hükümet ve bakanlık olarak bu sektöre yapılan yatırımın geleceğimize yatırım olduğunun bilincindeyiz, buna göre davranıyor, politikalarımızı bu hedefe göre belirliyor ve uyguluyoruz. Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğiyle ilgili getirilen düzenlemelerin, uygulanan politikaların, verilen desteklerin olumlu etkilerini görmekteyiz. Sizler gibi işini dürüst yapan balıkçılarımızın hakkını korumak için yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla deniz ve iç sulardaki av sahanlığında, işleme tesislerinde, toptan ve perakende satış yerlerinde, soğuk hava depolarında denetim ve kontrolleri yapmaktayız. Yasalaşma süreci devam eden Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişiklik çalışması teknik düzeyde tamamlanmıştır. Bu sayede balıkçıların, başta ekosistemin hakkını koruduğumuz gibi kaçak ve kuralsız avlananlara, kurallar ağırlaştırılarak, kurallara uygun gerçek balıkçıların hakkının korunması sağlanacaktır. "
Balıkçılık sektörünün gelişmesi için her türlü olumlu fikre, teklife ve işbirliğine açık olduklarını, tarım şurasında da bu konuları masaya yatıracaklarını belirten Bakan Pakdemirli, halka bol miktarda balık yedirmeyi hedeflediklerini, balığın sağlık ve lezzet olduğunu sözlerine ekledi.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0