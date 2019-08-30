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Su ürünleri av sezonu açılıyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın akşam su ürünleri av sezonu açılış programına katılacak
Genel 30.08.2019, 08:50 30.08.2019, 10:55
ANKARA (AA) - Su ürünleri av sezonunun açılışı, yarın akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde İstanbul Poyrazköy'de "2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış" programı düzenlenecek. Yarın akşam gerçekleştirilecek program kapsamında denize çeşitli türlerden balıklar da bırakılacak.
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