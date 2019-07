Şuayip Tiyaloğlu Kardeşinin Böbreğiyle Hayata Tutundu

Amerika’da yaşayan 56 yaşındaki Şuayip Tiyaloğlu, araba kullanırken bir anda gelişen elde uyuşma ve bacaklardaki kramp şikâyetiyle doktora gitti. Doktorlar Tiyaloğlu’nun bir böbreğinin tamamen bittiğini diğerinin ise yüzde 5 çalıştığını söyledi. Hastalığını Türkiye’deki ailesiyle paylaşan Tiyaloğlu’na 8 kardeşi de böbreğini bağışlamak istedi. Aile daha sağlıklı ve genç olduğu için 46 yaşındaki en küçük kardeş Zekeriya Tiyaloğlu’nda karar kıldı. Daha hızlı bir tedavi süreci için Türkiye’yi tercih eden Tiyaloğlu’na Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nde yapılan operasyonla kardeşinin böbreği nakledildi. Kardeşine minnettar olduğunu söyleyen Şuayip Tiyaloğlu, hastalığının hiçbir belirti göstermediğini vurguladı.

“FUTBOL OYNUYORDUM, ARABA KULLANIYORDUM”

Şu anda kendini gayet iyi hissettiğini ifade eden Tiyaloğlu, “Elim ayağım donmadan önce hayatıma devam ediyordum. Çalışıyordum, araba kullanıyordum, yüzüyordum, futbol oynuyordum ve bunları yaparken hiçbir şikayetim yoktu. Ne başım ağrıyor ne de kendimi halsiz hissediyordum. Ama gün içinde çok su içiyordum, doktorlar da beni suyun ayakta tuttuğunu söyledi” dedi.

“KARDEŞİME HER ZAMAN MİNNETTAR OLACAĞIM”

Eşi ve 6 çocuğuyla beraber ailesinin hastalığı için seferber olduğunu söyleyen Tiyaloğlu, “5 yıl önce doktora gittiğimde böbreğimi takip etmemi söylediler. Kendimi iyi hissettiğim için takip etmedim ve hayatıma devam ettim. 5 sene sonra birden vurdu. Hastaneye gittim, böbreklerimi kaybettiğimi öğrendim. Biri yüzde 5 çalışıyordu, yükseltmek için uğraştılar ama olmadı, mayıs ayında diyalize girmeye başladım. Hastalığımı öğrenince ailemle paylaştım herkes böbreğini vermek için sıraya girdi. Tüm ailem destek oldu. Kardeşim, gönüllü olarak ilk ona test yapılmasını istedi. Testler sonucu her şey uygun çıkınca da kardeşimin bağışladığı böbrekle tedavi oldum. Ona çok minnettarım, teşekkür ediyorum. Kendisinin sağlık durumu şu an gayet iyi, her zaman minnettar olacağım. Bundan sonra ilk düşüneceğim sağlığım olacak, kontrollerimi ertelemeyeceğim” diye konuştu.

“BÖBREK NAKLİ OLMASINA ENGEL YOKTU”

Hastanın tedavi sürecini anlatan doktoru Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Böbrek Nakli Kliniği Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu ise, “Şuayip Bey, Amerika’da yaşıyor. Orada bir takım şikayetlerin ortaya çıkmasıyla kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş ve mayıs ayı itibariyle diyalize başlamıştı. Türkiye’de tedavi olmayı tercih etmiş, bize ilk geldiğinde onun için hangi tedavinin ideal tedavi olduğunu anlamaya çalıştık. Yapılan tahlillerde böbrek nakli olmasına engel bir durum olmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

“NAKİL SORUNSUZ GEÇTİ”

Sorunsuz bir nakil ve nakil sonrası takip süreci atlattıklarını belirten Prof. Dr. Tellioğlu, “Şu anda böbrek fonksiyonları normal, böbrek yetmezliği sürecinden çıktı. Bundan sonra böbrek nakli olan hastaların uyması gereken programa uyarak hayatına devam edecek. Kardeşi böbrek verici adayıydı onun tıbbı açıdan değerlendirilmesi çok önemli. Yaptığımız testlerden sonra böbrek bağışlamaya sağlığının uygun olduğunu gördük. Böbrek nakliyle tedavi gerçekleştirildi. Türkiye için sevindirici olan durum organ nakli cerrahisinde çok iyi bir noktadayız” diye konuştu.

“KENDİNİZİ İYİ HİSSETMENİZ, HASTA OLMADIĞINIZ ANLAMINA GELMEZ”

Hastalığın son ana kadar hiçbir belirti vermemesi durumuyla çok sık karşılaştıklarını söyleyen Prof. Dr. Tellioğlu, “Hiç tahlil yaptırmayan, kontrole gitmeyen biriyseniz zaten genellikle aniden ortaya çıkıyor. Organlar vücutta son noktaya kadar dayanma özelliğine sahip. Yavaş yavaş gelişen problemlerde vücut bu soruna uyum sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir şikayetiniz yok diye hiçbir probleminiz olmadığını düşünmeyin. İnsanın kendini iyi hissetmesi hiçbir sorunu olmadığı anlamına gelmez” dedi.

SU HAYATİ ÖNEME SAHİP

İnsanların az su tükettiğini söyleyen Prof. Dr. Tellioğlu, “Aslında vücuttaki tüm sistemler için suyun hayati bir önemi var. Türkiye’de insanlar genelde yetersiz su tüketiyor. 70 kilo, 1.70 boyunda biri günde ortalama 2 ile 2,5 litre arasında su tüketmelidir. Su ihtiyacı su kaybına bağlı olarak elbette değişir. Çok terlediğimiz ve sıvı kaybettiğiniz bir günde doğal olarak su ihtiyacımız da artacaktır” ifadelerini kullandı.

25 BİN BÖBREK HASTASI NAKİL BEKLİYOR

Kronik böbrek yetmezliğinde ideal tedavinin organ nakli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tellioğlu, “Biz hayatını kaybeden kişilerden bağışlanacak organların ana kaynak olmasını istiyoruz. Türkiye’de yılda 4 bini aşkın böbrek nakli yapıyoruz. Bunun 3 bin 500’ü canlı vericili, 500 tanesi hayatını kaybeden kişilerden bağışlanan organlarla oluyor. 25 bin böbrek hastası bekleme listesinde, bu kişilere sene de bağışlanan 500 organ yetmiyor” dedi.