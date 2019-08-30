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Sudan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
- Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü, Sudan'ın başkenti Hartum'da verilen resepsiyonla kutlandı
Genel 29.08.2019, 22:56 30.08.2019, 08:30
HARTUM (AA) - Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.
Büyükelçilikte yapılan resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, çeşitli kurum temsilcileri, Türk ve Sudanlı davetliler katıldı.
Büyükelçi İrfan Neziroğlu, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un öneminden bahsetti.
Neziroğlu, Türk vatandaşlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.
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