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Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı
HARTUM (AA) - Sudan'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.Sudan polisince yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyaz Nil eyaletinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeritten gelen...
Genel 02.09.2019, 22:39 03.09.2019, 08:19
HARTUM (AA) - Sudan'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Kazada otobüslerdeki 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.