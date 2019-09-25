Son Dakika
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'tan Türkiye'ye terörizmle mücadele teşekkürü
Ukrayna'dan BM'ye eleştiri
Fenerbahçe Beko, Stimac transferinin detaylarını açıkladı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Balıkesir'de gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı
Trump, Macron ve Merkel ile İran meselesini görüştü
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Elit Tur'a yükseldi
Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Kebbaşi Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Kebbaşi Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Orgeneral Şemseddin Kebbaşi, Türkiye ile ilişkilerin her alanda gelişmesini önemsediklerini belirtti.Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Kebbaşi, Türkiye'nin Hartum...

Genel 25.09.2019, 19:17
Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Kebbaşi Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü
banner63

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Orgeneral Şemseddin Kebbaşi, Türkiye ile ilişkilerin her alanda gelişmesini önemsediklerini belirtti.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Kebbaşi, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Kebbaşi, Türkiye ile ilişkilerin her alanda gelişmesini önemsediklerini ifade etti.

Büyükelçi Neziroğlu, görüşmede, ikili ilişkiler ile savunma, tarım, madencilik, eğitim ve turizm alanlarındaki ortak projeleri güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin iyi ve kötü günde daima Sudan'ın yanında olduğunu ve Sudan halkına desteğinin süreceğini vurgulayan Neziroğlu, Türkiye'nin geçiş yönetimi sonrasında da iki ülke ilişkilerinin kalıcı ve istikrarlı olması yönündeki beklentisini aktardı.

Tarihi ve köklü bir geçmişe sahip iki ülke arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Sudan ziyaretinin ardından ivme kazanmıştı.


#Egemenlik Konseyi Sözcüsü #irfan neziroğlu #sudan
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@