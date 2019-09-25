Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Kebbaşi Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü
HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Orgeneral Şemseddin Kebbaşi, Türkiye ile ilişkilerin her alanda gelişmesini önemsediklerini belirtti.Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Kebbaşi, Türkiye'nin Hartum...
HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Orgeneral Şemseddin Kebbaşi, Türkiye ile ilişkilerin her alanda gelişmesini önemsediklerini belirtti.
Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Kebbaşi, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Kebbaşi, Türkiye ile ilişkilerin her alanda gelişmesini önemsediklerini ifade etti.
Türkiye'nin iyi ve kötü günde daima Sudan'ın yanında olduğunu ve Sudan halkına desteğinin süreceğini vurgulayan Neziroğlu, Türkiye'nin geçiş yönetimi sonrasında da iki ülke ilişkilerinin kalıcı ve istikrarlı olması yönündeki beklentisini aktardı.
Tarihi ve köklü bir geçmişe sahip iki ülke arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Sudan ziyaretinin ardından ivme kazanmıştı.
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