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Sudan Savunma Bakanı Ömer: "Türkiye ile ezeli ilişkimiz var"
- Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Cemaleddin Ömer: "Türkiye ile ezeli ilişkimiz var"
Genel 11.10.2019, 00:02 11.10.2019, 00:13
HARTUM (AA) - Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Cemaleddin Ömer, Türkiye ile Sudan arasında ezeli ilişki bulunduğunu söyledi.
Orgeneral Ömer, başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı binasında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile görüştü.
"Türkiye ile ezeli ilişkimiz var." diye Ömer, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerden de övgüyle söz ederek, Türkiye'nin, Sudan'ın bölgesel ve uluslararası alanlardaki doğal rolüne dönüşüne destek vermesi temennisini paylaştı.
Büyükelçi Neziroğlu da Sudan halkının istikrar, barış ve ekonomik zorlukların üstesinden gelebilme hedeflerini gerçekleştirebilmesi için geçiş döneminin tam başarıya ulaşması temennisinde bulundu.
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