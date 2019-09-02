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Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı

HARTUM (AA) - Sudan'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.Sudan polisince yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyaz Nil eyaletinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeritten gelen...

Genel 02.09.2019, 22:39
Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı

HARTUM (AA) - Sudan'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Sudan polisince yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyaz Nil eyaletinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeritten gelen otobüsle çarpıştı.

Kazada otobüslerdeki 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.


#sudan #trafik kazası
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