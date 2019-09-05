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Sudan'da yeni hükümet kuruldu

- Başbakan Abdullah Hamduk, geçiş döneminin ilk kabinesindeki 18 ismi açıkladı, kalan 2 üyenin istişarelerin tamamlanmasının ardından duyurulacağını belirtti

Genel 05.09.2019, 21:52
Sudan'da yeni hükümet kuruldu
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HARTUM (AA) - Sudan'da nisandaki askeri darbenin ardından geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.

Başbakan Abdullah Hamduk, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyi'nin onayının ardından yeni kabinenin üyelerini açıkladı.

Savunma ve İçişleri Bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 20 bakandan oluşuyor. 2 bakanın ismi, istişarelerin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevine Esma Muhammed Abdullah, İçişleri Bakanlığı görevine ise Et-Tarifi İdris getirildi.

Yeni hükümetin Savunma Bakanı Korgeneral Cemaleddin Ömer, Maliye Bakanı da İbrahim Ahmed el-Bedevi oldu.


#Başbakan Abdullah Hamduk #sudan #yeni hükümet
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