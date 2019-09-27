Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunaminin 1. yılı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde, 28 Eylül 2018'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

Orta Sulawesi eyaletinde yer alan Palu'daki Talise sahilinde düzenlenen anma etkinliğinde bir araya gelen kalabalık, daha sonra cemaatle akşam namazı kıldı.

Namazın ardından dualar eden kalabalık, depremde ölenler için rahmet dileğinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, depremin üzerinden geçen bir yıl içinde yerel yetkililer ile yapılan ortak çalışmalarla bir milyondan fazla çocuğa ve aileye yardım ulaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gelecekteki acil durumlara daha iyi hazırlık ve destek sağlamak için 12 ay boyunca bölgedeki sosyal hizmet ve sağlık görevlilerinin de psikososyal destek, aile takibi, çocuk beslenmesi ve çocuk hastalıkları yönetimi eğitimi gördüğü kaydedildi.



Bu arada, deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerle yaklaşık 90 bin kişiye yardım ulaştıran Türk Kızılay'ın bölgede çalışmalarını sürdüren ekibinin, 11 sınıflı okul inşası projesi ve afetzedelere yönelik çeşitli yardım etkinlikleri devam ediyor.



Bölgedeki deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Türkiye'den 2 askeri uçakla yardım malzemeleri gönderilmişti.



Sulawesi Adası'nda, 28 Eylül 2018'de Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.