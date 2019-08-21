Sultan Abdulhamit Han’ın mirası yeniden hastane olacak
Harabeye dönen Sultan Abdulhamit Han’ın yaptırdığı Hadımköy’de bulunan tarihi hastane yeniden sağlık hizmeti vermeye başlayacak. 128 yıllık hastane binası bakımsızlıktan çatısının bazı kısımları çökmüştü. Binanın valilik tarafından restore edilip Sağlık Bakanlığına teslim etmesi bekleniyor.
Harabeye dönen Sultan Abdulhamit Han’ın yaptırdığı Hadımköy’de bulunan tarihi hastane yeniden sağlık hizmeti vermeye başlayacak. 128 yıllık hastane binası bakımsızlıktan çatısının bazı kısımları çökmüştü. Binanın valilik tarafından restore edilip Sağlık Bakanlığına teslim etmesi bekleniyor.
Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı’nda bulunan tarihi yapının Sağlık Bakanlığı’na devri yapıldı. Harabeye dönüş yapının restorasyonu için İstanbul Valiliği de harekete geçti. Valilik tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında restorasyon için, zemin etüdü ve gerekli projeler hazırlanmaya başlandı. Valilik tarafından restorasyon çalışmalarının bitirilmesinin ardından 128 yıllık tarihi hastane binası Sağlık Bakanlığı’na verilecek. Hastanenin restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin Ek Hizmet Binası olarak kullanılması bekleniyor.(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
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