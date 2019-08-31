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Sultanbeyli'de cinayet
- 15 yıllık eşini öldüren zanlı Ömer Y. gözaltına alındı
Genel 31.08.2019, 16:28 31.08.2019, 20:07
İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de 15 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren Ömer Y. (36) gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre sabaha karşı Ömer Y. ile 4 çocuk annesi eşi Zeynep Y. (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Y., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Katil zanlısı Ömer Y. gözaltına alınırken, Zeynep Y.'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Zanlının emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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