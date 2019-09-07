Son Dakika
İzmir'de şüpheli ölüm
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
Duman saran binada mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri artıyor
Trump'tan Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a “sizinleyiz“ mesajı
Samuel Eto'o aktif futbol hayatını sonlandırdı
Muhalefet Guaido'yu Ulusal Meclis Başkanlığı için destekleyecek
ABD'den Mugabe için “ihanetli“ başsağlığı mesajı
Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı
738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

Sultanbeyli'de fabrika yangını

- Mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Genel 07.09.2019, 00:09 07.09.2019, 07:54
banner63

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde yatak ve baza imalatı yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

#yangın #video haber #istanbul #mobilya #fabrika
Yorumlar (0)
14°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@