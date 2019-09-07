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Sultanbeyli'de fabrika yangını
- Mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Genel 07.09.2019, 00:09 07.09.2019, 07:54
İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde yatak ve baza imalatı yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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