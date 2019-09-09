Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Fildişi Sahili: 63 - Polonya: 80
Gülle, "ABD pazarında önemli potansiyelimiz var"
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Porto Riko: 67 - Tunus: 64
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Güney Kore: 66 - Nijerya: 108
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Angola: 84 - Filipinler: 81
Yeni Crafter Roadshow Ankara’lılarla buluşuyor
Turizmde 7 ayda tesislerde doluluk oranı yüzde 50 oldu
Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı
Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Sultangazi'de sahte içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi üzerinde park halindeki...

Genel 09.09.2019, 13:33 09.09.2019, 16:06
Sultangazi'de sahte içki operasyonu
banner63

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi üzerinde park halindeki bir minibüste sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aracı takibe alan polisler, araç başına gelen Hakkı A'yı (47) yakaladı.

Araçta yapılan aramada 110 dolu viski şişesi, 24 dolu rakı şişesi, 120 boş rakı şişesi ile 420 litre alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

#sahte içki #Sultangazi #Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@