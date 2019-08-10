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Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbul’da kurbanlık hayvan bakmak isteyen vatandaşlar Sultangazi’deki hayvan satış merkezine akın etti. Yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Genel 10.08.2019, 16:31 10.08.2019, 17:06
İstanbul’da kurbanlık hayvan bakmak isteyen vatandaşlar Sultangazi’deki hayvan satış merkezine akın etti. Yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı Arefesinde kurban kesecek vatandaşlar hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Sultangazi’deki hayvan satış merkezi en işlek noktalardan biri oldu. Hayvan bakmak için gelen vatandaşlar yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sürücülerin yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi kat etmesi 30 dakikayı buldu.
Hayvan satış merkezine giden yolda, yol kenarına park eden araçlar da trafiği olumsuz etkilendi. Araç trafiği ve kurban pazarı havadan görüntülendi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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