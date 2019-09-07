Son Dakika
"Anneler terör örgütünden öcünü alıyor"
Hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
PKK/PYD terör örgütü devriye öncesi tünelleri tahrip ediyor
Odunpazarı Modern Müze açılış töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan Odunpazarı Modern Müze’nin açılışına konuştu
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı
Mardin şehidinin Ankara’daki evine ateş düştü
Sultangazi'de silahlı kavga
’Hızlı ve Öfkeli 9’, 30’dan fazla aracı hurdaya çevirdi
Galatasaray Kulübünden lise müdürü atamasına tepki

Sultangazi'de silahlı kavga

- Aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

Genel 07.09.2019, 15:34
Sultangazi'de silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Özcan B'nin öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ağustos'ta Battalgazi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada mağdur aileden Özcan B. (36), Cihan B. (27), Abdülbaki K. (56), Zahir K. (36) ve Fesih T. (49) yaralandı. Yaralananlardan Özcan B. tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Mağdurlar ile şüphelilerin amca çocukları oldukları, 7 yıl önce iki ailenin çocukları arasında bir evlilik gerçekleştiği ancak uzun sürmediği, boşanan kadının başka biriyle evlenmesi üzerine ailelerin aralarında husumet bulunduğu belirlendi.

Polis, 28 Ağustos'ta olaya karışan Osman K'yi Ümraniye'de, diğer şüpheliler Mazlum B, Hikmet B, Zeki B, Siğbet B, Şahin B. ve Yusuf B'yi Kocaeli'nde yakaladı. Şüpheli Ali B. ise polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

#Asayiş Şube Müdürlüğü #cinayet #Cinayet Büro Amirliği #Sultangazi
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@