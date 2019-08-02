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Sultangazi’deki dev kurban alanı havadan görüntülendi
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Sutangazi’de kurulan Kurban kesim ve satış alanına Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden besiciler hayvanlarını getirmeye devam ediyor. 310 çadırlık dev kurban alanı havadan görüntülendi.
Genel 02.08.2019, 12:00
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Sutangazi’de kurulan Kurban kesim ve satış alanına Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden besiciler hayvanlarını getirmeye devam ediyor. 310 çadırlık dev kurban alanı havadan görüntülendi.
alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde besicilerin hangi ilden geldiklerini, çadırlarının önünde pankart açarak ve çadırlarının üzerini yazı yazarak gösterdikleri görüldü. Alanın büyüklüğü ve dolan çadırlar ise havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.(Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA)
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