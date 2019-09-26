Süper Loto çekildi (1)

ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 6, 8, 41, 46 ve 50 olarak belirlendi.



(Sürecek)

