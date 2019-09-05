Son Dakika
Süper Loto çekildi (1)
ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 24, 26, 28, 46 ve 51 olarak belirlendi.(Sürecek)
Genel 05.09.2019, 21:45
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 24, 26, 28, 46 ve 51 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Yeni Sayımız