Süper Loto çekildi (1)

ANKARA (AA) -oyununun. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 24, 26, 28, 46 ve 51 olarak belirlendi.



(Sürecek)