Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 625 bin 749 lira devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 11 bin 713'er lira, 4 bilen 2 bin 724 kişi 219'ar lira, 3 bilen 59 bin 794 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 6 milyon 781 bin 885 lira ikramiye dağıtıldı.



