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Süper Loto çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 625 bin 749 lira devretti

Genel 26.09.2019, 22:03
Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 625 bin 749 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 11 bin 713'er lira, 4 bilen 2 bin 724 kişi 219'ar lira, 3 bilen 59 bin 794 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 6 milyon 781 bin 885 lira ikramiye dağıtıldı.

#milli piyango #Süper Loto
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