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Süper Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı

ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 12, 18, 43, 46 ve 49 olarak belirlendi.

Genel 10.10.2019, 21:47 10.10.2019, 21:59
Süper Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı

ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 12, 18, 43, 46 ve 49 olarak belirlendi.

6 bilen çıkmadı

Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 201'er lira, 4 bilen 3 bin 685 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 188 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Süper Loto #milli piyango
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