Süper Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı
ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 12, 18, 43, 46 ve 49 olarak belirlendi.
Genel 10.10.2019, 21:47 10.10.2019, 21:59
ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 12, 18, 43, 46 ve 49 olarak belirlendi.
Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 201'er lira, 4 bilen 3 bin 685 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 188 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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