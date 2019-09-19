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Süper Loto çekildi: 6 bilen çıkmadı

- Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti

Genel 19.09.2019, 21:40 19.09.2019, 22:47
Süper Loto çekildi: 6 bilen çıkmadı

ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 11 bin 832'şer lira, 4 bilen 2 bin 856 kişi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye dağıtıldı.

#milli piyango #Süper Loto
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