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Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye Anayasa Komitesinin 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağı bildirildi. AA muhabirinin Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de...

Genel 28.09.2019, 01:03
Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye Anayasa Komitesinin 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağı bildirildi.

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komiteyi toplayacağını söylemişti.



#anayasa komitesi #suriye
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