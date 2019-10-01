Son Dakika
İş dünyasından elektriğe zam öfkesi
Mercedes-Benz Fashion Week 8 Ekim'de başlıyor
İstanbul’da halk otobüsü kaza yaptı
Tehlikeli madde taşımacılığı için işbirliği protokolü
Sabancı Vakfı bursları için son başvuru 18 Ekim'de
Ankara Kalkınma Ajansı Teknofest'e katıldı

Suriye'de geçen ay 118 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de geçen ay 18'i çocuk, 12'si kadın toplam 118 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü açıkladı. Ağ'ın raporunda, Suriye'de ocak-eylül döneminde 2 bin 682 sivilin öldüğü belirtildi.

Genel 01.10.2019, 13:03 01.10.2019, 13:56
Suriye'de geçen ay 118 sivil öldü
banner63

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de eylül ayında 118 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

SNHR, sivil kayıplara ilişkin yayımladığı eylül ayı raporunda ülkede 18'i çocuk, 12'si kadın toplam 118 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü kaydetti.

Rapora göre, Beşşar Esed rejimi ordusu ve güvenlik güçleri ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, 4'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 44 sivili öldürdü.

Rus savaş uçaklarının söz konusu dönemdeki hava saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirirken, terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde 1'i çocuk 6 sivili katletti.

Askeri muhalifler ile rejim karşıtı silahlı gruplar ise 1'i çocuk, 4 sivilin ölümüne neden olurken, 12'si çocuk, 9'u kadın toplam 63 sivil de kimliği belirsiz taraflarca öldürüldü.

2019 yılının başından bu yana, ocakta 197, şubatta 246, martta 334, nisanda 324, mayısta 416, haziranda 347, temmuzda 433, ağustosta 267, eylülde 118 olmak üzere 2 bin 682 sivilin Suriye'deki çatışan taraflarca öldürüldü.

Ağın raporunda, geçen ay ölenler arasında 21'i rejim tarafından olmak üzere 22 kişinin işkence görerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#esed #işkence #SNHR #suriye
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@