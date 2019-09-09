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Suriye-Irak sınırındaki İran destekli teröristlere saldırı
- Suriye'nin Irak sınırındaki ilçesi Elbukemal'de konuşlu İran destekli yabancı terörist gruplar hedef alındı
Genel 09.09.2019, 11:21
ANKARA (AA) - Suriye'nin Irak sınırındaki ilçesi Elbukemal'de konuşlu İran destekli yabancı terörist gruplar, aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca hedef alındı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinde bulunan İran destekli ve Irak kökenli yabancı terörist gruplara ait mevziler, dün gece vuruldu.
Irak sınırındaki ilçede arka arkaya duyulan şiddetli patlamalar neticesinde, İran destekli güçlerin kayıp verdiği öğrenildi.
Deyrizor, Suriye'de İran destekli yabancı terörist grupların yoğun olarak bulunduğu bölgelerin başında geliyor. Askeri ve sivil hayatın her alanına hakim söz konusu gruplar, ağırlıklı olarak İran, Irak ve Lübnan kökenli teröristlerden oluşuyor.
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