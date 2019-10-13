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Suriye Milli Ordu askerleri silahlarıyla sınıra gitti

Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Batış Pınarı Harekatına katılacak Suriye Milli Ordu askerleri sınıra gitti.

Genel 12.10.2019, 12:20 12.10.2019, 12:27
Suriye Milli Ordu askerleri silahlarıyla sınıra gitti

Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Batış Pınarı Harekatına katılacak Suriye Milli Ordu askerleri sınıra gitti.

Silahlarla donatılmış arazi araçlarının üzerinde sınıra giden Suriye Milli Ordu askerleri Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin içinden geçti. Akçakalelileri selamlayan askerlere vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Kirpi tipi zırhlı araçların da yer aldığı konvoy, sınır hattından ilerledi.

(Şinasi İnan - Mehmet Dikeç - Bekir Basmacı - İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Milli #ordu #sınır #Barış Pınarı Harekatı #suriye
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