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Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkiyatı sürüyor

Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.

Genel 14.10.2019, 15:05 14.10.2019, 15:58
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkiyatı sürüyor

Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.

Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Şanlıurfa’ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği bildirildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Barış Pınarı Harekatı #Şanlıurfa #sevkiyat #Suriye Milli Ordusu #asker
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