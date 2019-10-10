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Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna girdi
- Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara giriş yaptı
Genel 10.10.2019, 12:14
TEL ABYAD (AA) - Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.
SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.
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