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Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa’ya hareket etti

Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.

Genel 13.10.2019, 16:21
Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa’ya hareket etti

Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.

Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçları ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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