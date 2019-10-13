Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da görüntülendi
- Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimine giren Suriye Milli Ordusu askerleri, AA kamerasınca görüntülendi - Askerler, bölgede olası saldırılara karşı tedbir aldı
ŞANLIURFA (AA) - Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimindeki bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
AA kameralarına yansıyan görüntülerde, SMO askerlerinin bölgede tedbir alması yer aldı.
Kontrol altına alınan bölgeye girerken olası saldırılara karşı siper alarak ilerleyen askerlerin nöbet tuttukları gözlendi.
SMO askerlerine bölge halkı su ikram etti.
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