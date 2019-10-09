Suriye sınırına askeri sevkiyat

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay'a ulaştı.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.