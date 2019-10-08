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Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor

Suriye sınırına sevkiyat

- Yaklaşık 130 araçlık konvoyun Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine girişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu

Genel 08.10.2019, 21:49
Suriye sınırına sevkiyat

ŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve iş makinesi takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına çeşitli illerden gelen zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun ilçeye girişi sırasında bazı vatandaşlar arabaların kornalarını çalarak, bazıları da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

#sevkiyat #Şanlıurfa
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