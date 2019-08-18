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Suriye sınırına tank takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

Genel 18.08.2019, 19:07 18.08.2019, 19:14
Suriye sınırına tank takviyesi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar tank ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Şanlıurfa, Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#tsk #türk silahlı kuvvetleri #takviye #tank #sınır #suriye
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