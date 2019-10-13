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Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
ADANA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri konvoy...
Genel 11.10.2019, 20:34
ADANA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.
Geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru ilerleyen tank ve mühimmat yüklü askeri araçların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Bu arada, bazı vatandaşların otoyolda seyreden askeri araçlara korna çalarak, destek verdiği görüldü.
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