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Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Antakya...
Genel 30.08.2019, 08:08 30.08.2019, 10:31
HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Tırların üzerine yüklenmiş askeri araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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