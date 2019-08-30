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Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Antakya...

Genel 30.08.2019, 08:08 30.08.2019, 10:31
Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
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HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Antakya ilçesine ulaştı.

Tırların üzerine yüklenmiş askeri araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

#askeri sevkiyat #hatay #tank
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