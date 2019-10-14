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Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Genel 14.10.2019, 12:04 14.10.2019, 13:20
Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

MARDİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Şırnak'taki çeşitli birliklerden sevk edilen tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçerek, Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gönderildi.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#zırhlı araç #sevkiyat #nusaybin #mardin # Barış Pınarı Harekatı
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