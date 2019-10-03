Suriye sınırında 2 bin saka kuşu ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 2 bin saka kuşu ele geçirildi.

Hacıpaşa Mahallesi kırsalında görev yapan 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı birlikler, şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Türk vatandaşı olduğu tespit edilen kişinin beraberinde, avlanması yasak olan 2 bin saka kuşu bulundu.

Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istendiği belirlenen kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesine teslim edildi.

Kuşları yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalışan kişi gözaltına alındı.