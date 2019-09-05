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Suriye sınırında ABD ile ortak devriye
Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri sınırda devriye uçuşu gerçekleştirdi.
Genel 05.09.2019, 11:53
Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye ve ABD’ye ait helikopterler sınırda devriye uçuşu gerçekleştirdi. ABD’ye ait 2 helikopter Suriye tarafından gelerek Akçakale ilçesi üzerinde uçtu. Türkiye’ye ait 2 helikopter de Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığından havalanarak ABD helikopterlerine katıldı. Helikopterler, Suriye’nin Telabyad kenti üzerinden uçarak sınır hattında ilerledi.(İHA)
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